Враг до конца июля планирует сформировать 16 новых батальонов.

После пяти месяцев полномасштабного вторжения в Украину Россия активно формирует новые батальоны и создает еще один корпус.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий, сообщает "Радио Свобода".

Как отметил Скибицкий, РФ до конца июля планирует сформировать 16 новых батальонов.

"Около 50 субъектов РФ получили приказ на формирование таких батальонов, численность разная — 500-600 человек. Мы четко знаем, что на сегодняшний день уже сформированы восемь батальонов. Планируется сформировать до конца месяца еще восемь батальонов, это будет 16 батальонов. По нашим оценкам, около четырех тысяч человек в каждом регионе, в том числе в Крыму будет такой батальон. Москва. Санкт-Петербург – все субъекты РФ", – отметил Скибицкий

Формирование батальонов происходит через военкоматы и находится под контролем государства.

"Вооружение, формирование, боевое слаживание, и соответственно, уже применение на фронте на нашей территории", - сказал Скибицкий.

Он также отметил, что Россия сейчас формирует еще один корпус в Нижегородской области – это от 10 до 15 тысяч человек.

"Идет формирование и боевое согласование, касающееся создания нового объединения. Мы не исключаем, что оно будет переброшено на нашу территорию", — сказал представитель ГУР.

Война в Украине и вражеские батальоны:

19 июля 2022 года военный эксперт Олег Жданов заявил о том, что российское командование собирает "желудочные батальоны" на старом вооружении.

"Это терминология времен Второй мировой. У Гитлера называли последнюю волну мобилизации "желудочными батальонами", потому что они больше всего страдали болезнями желудка, потребляя в полевых условиях армейскую пищу. Эти дяди, которых показывает российское телевидение, мои ровесники. Мне уже за 50. Это деградация личного состава", - заявил Жданов.

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