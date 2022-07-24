Глава государства заявляет, что Россия ежедневно создает аргументы, чтобы Украина получала современные эффективные системы противовоздушной обороны.

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что наступит день, и осуществление российским оккупантом ракетных ударов по Украине потеряет смысл.

Об этом глава государства сказал в вечернем обращении, которое опубликовано в социальной сети Facebook.

"В целом мы достигли за эти почти 5 месяцев настолько масштабной и дипломатической поддержки для Украины, что Россия не сможет этому ничего противопоставить. Наступит день, когда и ракеты потеряют для оккупантов смысл. Сейчас удается сбивать часть ракет. Цель - сбивать каждую. И мы будем делать все необходимое, чтобы все же получить современные эффективные системы противовоздушной обороны, - это наша цель", - подчеркнул Зеленский.

"Государство-террорист ежедневно поставляет новые аргументы для этого", - подчеркнул президент.

Как сообщал УНИАН, 23 июля российские войска нанесли удар по Одесскому порту крылатыми ракетами типа "Калибр". В результате удара есть пострадавшие.

Зеленский подчеркнул, что российские ракетные удары по порту Одессы уничтожили возможность для заявлений, что нужны какие-то договоренности с Российской Федерацией.

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