Глава государства подчеркнул, что ракетный обстрел Одесского порта - это очевидное российское варварство.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что российские ракетные удары по порту Одессы уничтожили возможность для заявлений, что нужны какие-то договоренности с Российской Федерацией.

Об этом глава государства сказал в вечернем обращении, которое опубликовано в социальной сети Facebook.

"Сегодняшний российский ракетный удар по Одесской области, по порту нашему, циничный, оказался ударом также по политическим позициям самой же России. И если кто-то в мире раньше еще мог говорить, что нужен какой-то там диалог с ней - с Россией, какие-то там договоренности, то видите, что происходит. Сегодняшние российские "Калибры" уничтожили саму возможность для таких заявлений", - подчеркнул президент.

Он отметил единодушие мировой реакции на этот удар.

"Оккупантам уже никого не обмануть. Среди прочего, в результате этого удара повреждено здание Одесского художественного музея. Ракеты ударили совсем рядом с историческими объектами Одессы, с тем, что является достоянием не только для украинской культуры, но и для культуры Европы", - сказал Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что ракетный обстрел Одесского порта - это очевидное российское варварство.

По его мнению, это еще больше приближает Украину к получению именно того оружия, которое нужно для нашей победы.

Как сообщал УНИАН, 23 июля российские войска нанесли удар по Одесскому порту крылатыми ракетами типа "Калибр". В результате удара есть пострадавшие.