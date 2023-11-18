Президент Украины подчеркнул, что уже готовятся новые шаги в сфере безопасности, в том числе по усилению ПВО.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что чем ближе будет наступать зима - тем мощнее будут российские удары по территории Украины и украинским объектам.

"За минувшую ночь в нашем небе были уничтожены почти 30 "Шахедов". Я благодарю всех воинов мобильных огневых групп, авиации наших Воздушных сил и зенитным ракетным войскам. Ваша меткость, ребята, - это буквально жизнь для Украины. Чем ближе к зиме, тем больше будет российских попыток сделать удары мощнее", - подчеркнул Зеленский в вечернем обращении к украинцам.

Президент отметил, что всем в Украине важно быть эффективными на сто процентов. "Несмотря на все сложности. Несмотря на всю усталость. Несмотря на любые попытки ослабить Украину", - добавил президент.

"Уважение и слава всем, кто бьется ради государства, всем, кто помогает и работает, чтобы Украина могла защищать и защитить независимость. Это зависит от каждого, от каждого, кто является стойким. От всех, кто эффективен. От каждого и каждой, кто может добавить и добавляет Украине силы и перспектив. Пожалуйста, используйте каждую возможность, чтобы усилить государство", - добавил президент.

Кроме того, глава государства отметил страны, которые на этой неделе объявили о новой помощи для Украины.

"Германия, Финляндия, Литва - спасибо за новые оборонные пакеты. Эстония - в течение следующих лет будет увеличивать инвестиции в производство боеприпасов. И это важно. Норвегия и Британия - есть решение о новых гуманитарных пакетах для Украины и украинцев. Спасибо. И уже готовим новые шаги - шаги безопасности - следующих недель. В частности, это касается усиления ПВО", - заявил президент.

ПВО для Украины - новости

Как сообщал УНИАН, Украина просит у некоторых государств системы противовоздушной обороны для временного использования - на зимний период. Владимир Зеленский тогда отметил, что усиление ПВО - это сложная задача.

Недавно представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что Силы обороны будут наращивать количество мобильных групп ПВО, в частности для борьбы с вражескими БПЛА. В то же время, он назвал это вынужденным шагом, на который толкает нехватка зенитно-ракетных комплексов большого радиуса действия.

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