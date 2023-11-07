Создание огневых групп на джипах – это вынужденный шаг, говорят в воздушных силах.

Силы обороны будут наращивать количество мобильных групп ПВО, в частности для борьбы с вражескими БПЛА. Однако это вынужденный шаг, на который толкает нехватка зенитно-ракетных комплексов большого радиуса действия. Об этом на брифинге рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Большое ПВО должно защищать стратегические объекты государства, должно защищать Украину от появления российской авиации в украинском небе и делать роль на верхнем эшелоне, на больших расстояниях. Мобильные огневые группы – это тот вынужденный шаг, на который вынуждено было пойти военное руководство государства для того, чтобы защитить уже на местах, локально, сами объекты инфраструктуры и другие государственные и стратегические военные объекты, куда потенциально может целиться враг", - рассказал Игнат.

По его словам, мобильные огневые группы имеют небольшой радиус применения, поэтому ведется работа по усилению их потенциала. В частности им предоставляют дополнительное оборудование и скоростные автомобили, которые позволяют быстро занимать позицию, наиболее выгодную для противодействия дронам.

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"Мобильные огневые группы - это серьезная помощь, каждый раз они показывают результат. Но еще раз подчеркну, что это – вынужденный шаг. Нам нужно иметь современные ПВО, современные средства, которые будут способны уничтожать БПЛА в автоматическом режиме. А еще лучше иметь достаточно систем радиоэлектронной борьбы, которые будут сажать те БПЛА без единого выстрела", – пояснил представитель Воздушных сил.

Россия готовится к новой кампании ударов по энергетике

Как писал УНИАН, Россия активно готовится к новой серии ударов по украинской энергетике в течение зимы. По мнению ГУР, агрессор сделал выводы из своих ошибок во время прошлогодней кампании и теперь будет действовать умнее. При этом роль дронов-камикадзе в этих ударах будет усилена.

По подсчетам ГУР, сейчас Россия имеет в своем запасе примерно 870 ракет всех типов. А в месяц страна-агрессор способна производить более сотни новых ракет.

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