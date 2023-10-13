Украина будет создавать мультисистему из разных ПВО. Некоторые из них поступят в распоряжение ВСУ временно, только на зимний период.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина просит у некоторых государств системы противовоздушной обороны для временного использования - на зимний период.

Об этом глава государства сказал на совместном брифинге с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте в Одессе.

В частности, у главы государства спросили, есть ли уже наработки для совместной защиты портов и энергетической инфраструктуры от российских ударов в зимний период.

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"Сложно совместить такие вещи, потому что все зависит от количества соответствующих противовоздушных систем. Мы работаем над увеличением этого числа. У нас есть мощный план того, что нам нужно. И он действительно разработан в деталях. У всех наших партнеров он есть - у европейских партнеров, партнеров из Соединенных Штатов, из Азии и так далее", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что усиление ПВО - это сложная задача.

"Каждый месяц у нас добавляются системы. Я не могу сказать вам, где будут эти системы. Не могу сказать о количестве. Не потому, что не знаю, а потому, что просто не имею права это делать", - добавил Зеленский.

Он отметил, что Нидерланды передают Украине новый пакет помощи, в котором предусматривается передача средств для усиления украинской системы ПВО ракетами для американских комплексов Patriot. "В этом также есть ответ, как мы работаем, где мы находимся, и как мы собираемся усиливать зерновой коридор и защиту энергетики", - подчеркнул Зеленский.

"Благодарен нескольким государствам, которые это понимают. Там у нас такая мультисистема. К некоторым государствам мы обращаемся, чтобы нам предоставили даже на зиму - именно на зимний период некоторые системы, потому что у них их мало. И даже говорим и о таких комбинированных вещах. То есть, есть системы, которые придут и будут у нас, а есть какие-то системы, которые мы ищем, и нашли их, чтобы взять на зимний период", - подчеркнул Зеленский.

Путин хочет устроить Украине "холодную" зиму

Как сообщал УНИАН, министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн-16") подчеркнул, что президент Российской Федерации Владимир Путин хочет погрузить Украину в холодную зиму и темноту, но проигрывает.

Ллойд Остин убежден, что Кремль снова будет бомбить крылатыми ракетами и дронами Украину этой зимой.

В сентябре 2023 года сообщалось о том, что в Украине нет ни одного энергозащищенного города, а эксперты уверены, что будут блэкауты.

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