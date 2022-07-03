В июне городской голова Чернигова Владислав Атрошенко заявил, что пограничники ему не разрешили выехать в Польшу.

В Офисе Президента Украины советуют мэрам, которые не смогли выехать за границу, заняться проблемами местных общин.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram.

В частности, он прокомментировал ситуацию, что мэры некоторых городов возмущаются, что их не выпускают за границу.

"Во-первых напоминаю для тех, кто забыл - в Украине идет война! Особенно это касается приграничных регионов и тех что еще совсем недавно были оккупированными. Опасность не миновала!", - заявил Тимошенко.

"Займитесь уже общинами, чтобы вас наконец увидели люди, а вы их проблемы. Для тех, для кого сигнал не понятен, найдутся другие пути, как помочь общинам и городам. Без вас", - подчеркнул заместитель руководителя ОП.

Как сообщал УНИАН, 19 июня городской голова Чернигова Владислав Атрошенко заявил, что пограничники ему не позволили выехать в Польшу, где он должен был подписать соглашение о сотрудничестве с польским городом Ряшев. Чиновник назвал это "политической атакой из ОП".

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