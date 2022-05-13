В Николаеве смогли вернуть водоснабжение после того, как российские оккупанты повредили водопровод.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Он напомнил, что работа основной и резервной линий магистрального водопровода Днепр-Николаев была прервана.

"Учитывая то, что 80% общей протяженности водопровода проходит на временно оккупированной территории Херсонской области, это делает невозможным проведение аварийно-восстановительных работ и не гарантирует дальнейшей стабильной работы этого источника водоснабжения", - сказал Тимошенко.

Для решения вопроса водообеспечения населения Николаева из резервного фонда государственного бюджета выделили 56 млн грн. Власть смогла обеспечить водозабор из реки Южный Буг и артезианских скважин.

"В настоящее время введено в эксплуатацию 14 скважин – в городских больницах, роддоме и военном госпитале. Сегодня началось водоснабжение в жилые дома", - рассказал заместитель руководителя ОП.

Кроме этого, по его словам, в город активно поставляют гуманитарную помощь. По состоянию на пятницу, 13 мая, территориальным общинам области, коммунальным учреждениям, структурам Вооруженных Сил и волонтерским организациям направили почти 3 тыс. тонн товаров, из которых 1 тыс. тонн уже передана.

Напомним, раньше Тимошенко заявил, что в Николаевской области продолжают обустраивать возможности проезда, несмотря на разрушенные мосты и путепроводы.