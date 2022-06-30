26 февраля мужчина нарушил законы и обычаи войны.

Российский оккупант признал вину в обстреле жилой многоэтажки в Чернигове. 26 февраля мужчина нарушил законы и обычаи войны. Он стрелял по дому из танка.

30 июня Деснянский районный суд Чернигова начал слушание дела российского танкиста, его зовут Михаил Куликов, сообщает DW.

Так, 31-летний оператор-наводчик 35-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады вооруженных сил РФ Михаил Куликов, обвиняется в нарушении законов и обычаев войны. 26 февраля 2022 года он обстрелял из танка Т-72б в жилую многоэтажку на окраине Чернигова.

По словам прокурора Артема Дикого, колонна вражеской техники, в составе которой находился и Куликов, утром 24 февраля совершила вторжение в Украину через Беларусь. Оккупанты въехали в нашу страну в районе села Сеньковка на Черниговщине.

Колонна оккупантов на военной технике двинулась к Чернигову. Уже 26 февраля рашисты проводили бои на окраинах города. В тот день танкист Куликов, как сообщает следствие, получил приказ от своего командира Леонида Щеткина. Он сказал, чтобы военный обстрелял новый многоэтажный дом.

Куликов не стал отказываться и осуществил приказ. Он разрушил две квартиры выстрелом снаряда 125-мм калибра. Взрывной волной в доме повредило окна. К счастью, никто из жильцов не пострадал. Следствие оценило нанесенный танкистом-россиянином ущерб почти в один миллион гривень.

После этого танк Куликова и его командира подбили. Оккупанты пытались скрыться, однако их задержали защитники Украины. В начале судебного заседания танкист признавал свою вину, что может повлиять на его будущий приговор. За признание вины оккупант может получить смягченное наказание-от 8 до 12 лет тюрьмы.

"Впрочем, судья Николай Кузюра все равно решил рассматривать обвинения против российского солдата по полной процедуре. 30 июня он выслушал свидетелей: никто из них не видел выстрела по многоэтажке на собственные глаза", - передает DW.

Оказалось, что жительница города видела оккупантов, когда пряталась от обстрелов. Женщина вспоминает, что двое мужчин направили на нее пистолет. Она испугалась, закрыла неизвестных в сарае и позвонила украинским военным. Вскоре оккупантов забрали. Однако сейчас женщина не может узнать в Куликове одного из мужчин, которые направляли на нее оружие.

Судебное слушание, как сообщает издание, затягивается. Дело в том, что 30 июня судья планировал изучить вещественные доказательства преступления и провести слушания. Эксперты должны оценить события 26 февраля и поступок оккупанта. Однако они не появились на слушании, поэтому судья объявил перерыв. Следующее заседание запланировано на 19 июля.

Ранее УНИАН уже сообщал, что установлено лица двух российских командиров, которые приказывали расстреливать украинцев.

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