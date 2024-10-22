По данным СМИ, речь идет о Ефремовском заводе синтетического каучука.

Этой ночью в российком городе Ефремов (Тульская область) прозвучала серия громких взрывов. В сети сообщают об атаке дронов на два объекта.

Telegram-канал Baza пишет, что местные жители услышали первый взрыв около 02:10, уже через пять минут прогремел второй. Беспилотные летательные аппараты якобы упали в районе местной ТЭЦ. Местные власти не комментируют происходящее.

По данным Astra, под ночным ударом оказались ТЭЦ и Завод синтетического каучука. На опубликованных в сети фотографиях и видео можно увидеть масштабный пожар, местные жители говорят, что горит завод.

Видео дня

Как известно, Ефремовский завод синтетического каучука производит высокомолекулярный и низкомолекулярный полиизобутилен, полиизобутиленовые загущающие присадки, низкомолекулярный каучук и низкомолекулярный полиизопрен.

Атаки на заводы в России

Напомним, что ранее под ударом беспилотников неоднократно оказывался российский завод "Кремний Эл". Это предприятие считается одним из крупнейших производителей электроники в России.

В результате последнего налета беспилотных летательных аппаратов, который произошел еще 19 октября, россиянам пришлось остановить работу завода.

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