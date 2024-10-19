Беспилотники атаковали завод "Кремний ЭЛ", который важен для военно-промышленный комплекс РФ.

В ночь на 19 октября ударные беспилотные летательные аппараты атаковали завод "Кремний ЭЛ" в Брянской области, который является вторым производителем электроники, сообщают эксперты.

По информации Defense Express, большинство продукции, которая производится на этом предприятии, идет именно на оборонные нужды.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что взрыв произошел "на чердаке нежилого дома", в результате детонации взрывного устройства якобы после сбития БПЛА.

Эксперты также ссылаются на слова Министерства обороны РФ о том, что они сбили 16 дронов в течение ночи, тогда как с украинской стороны нет никакой информации ни об атаке, ни о результатах.

"Это уже по меньшей мере четвертая атака на этот завод - впервые дроны на "Кремный ЭЛ" посетили в августе 2023 года, чуть более года назад, а затем в сентябре. Также завод был атакован в июне 2024 года", - отмечают эксперты.

Атаки беспилотников на российские объекты

Ранее УНИАН сообщал, что на российском военном аэродроме "Оренбург-2" уничтожен Ту-134. Такие самолеты, в частности, используются для транспортировки руководящего состава министерства обороны РФ.

Кроме того, на атакованном аэродроме "Ханская" было 57 разных бортов. Это касается Су-34, Су-35С, Ми-8 и так далее.

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