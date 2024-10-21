Сообщается, что на заводе "нарушено энергоснабжение, нанесен ущерб объектам обеспечения спецэнергетикой, прерваны технологические производственные цепочки".

Российский завод "Кремний Эл" в Брянской области, где производят военную электронику, остановил работу после атаки дронов.

Об этом говорится в заявлении на сайте группы, к которой и принадлежит предприятие. Отмечается, что были атакованы производственные и административные корпуса завода. Как следствие – "нарушено энергоснабжение, нанесен ущерб объектам обеспечения спецэнергетикой, прерваны технологические производственные цепочки".

Гендиректор "Группы Кремний Эл" Олег Данцев, заявил, что "основной задачей сегодня является скорейшее восстановление производства изделий электронной техники с целью безусловного выполнения планов".

Видео дня

"Однако не все зависит от нас – есть трудности с покупкой запасных частей для восстановления технологического оборудования и энергетической инфраструктуры", – добавил он.

Отметим, что это продукция этого предприятия широко используется в военной промышленности РФ. В частности, "Кремний Эл" производит детали для систем "Панцирь" и ракетных комплексов "Искандер".

Атаки по заводу "Кремний Эл"

В ночь на 19 октября дроны атаковали завод "Кремний Эл" в Брянской области, который является вторым производителем электроники. Как сообщает Defense Express, большинство продукции, которая производится на этом предприятии, идет именно на оборонные нужды.

Это уже как минимум четвертая атака на этот завод. Впервые он попал под удар в августе 2023 года.

Вас также могут заинтересовать новости: