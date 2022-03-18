В плен взяты еще новые русские срочники, среди которых и те, на кого домой уже пришли похоронки, хотя они живы.

Украинские защитники продолжают удерживать все ключевые направления, на которые давит враг.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в своем видеообращении, распространенном в Telegram.

"Наши мужественные защитники продолжают удерживать все ключевые направления, на которые давит враг. И отвечают на каждую атаку, на каждый удар оккупантов по нашим мирным городам, по нашим людям", - подчеркнул глава государства.

Он также отметил, что в плен были взяты еще новые российские срочники.

"Среди них есть и те, кто отказывается возвращаться в Россию. А есть и много тех, о которых в России даже не вспоминают, не пытаются даже забирать, на кого домой уже пришли похоронки, хотя они у нас в плену и живы", - сказал Зеленский.

Напомним, ранее глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк сообщил, что работа по освобождению от оккупантов сел вокруг Киева ведется, но конкретизировать информацию до завершения соответствующих операций невозможно.

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