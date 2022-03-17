В то же время, украинские силы обороны делают все возможное, чтобы это предотвратить.

Вероятность штурма Киева российскими оккупационными войсками сохраняется.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник рассказал на брифинге в Медиацентре "Украина".

"Я хочу подчеркнуть, что остается вероятность осуществления врагом попыток штурмовать столицу. Однако, я хочу заверить, что оборона города Киева, как столицы Украины, является стратегической задачей всего государства", - сказал Мотузяник.

Он добавил, что к обороне Киева привлечены лучшие подразделения Сухопутных войск, десантно-штурмовых войск, Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.

Спикер отметил, что за минувшие сутки общая ситуация такова, что существенных изменений не произошло. Ситуация в пригородах Киева, в частности в Гостомельском, Бучанском и Ирпенском направлении, по словам Мотузяника, также пока остается без изменений. В то же время, добавил он Вооруженные Силы Украины проводят специальные мероприятия.

"Мы не можем говорить открыто обо всех специальных мероприятиях, которые осуществляются подразделениями и специальными подразделениями Вооруженных сил Украины. Это направление чрезвычайно важно. Это пригород столицы, с целью дальнейшей обороны города Киева Вооруженные силы Украины делают все возможное, в том числе по этому направлению, чтобы предотвратить возможное наступление противника", – подчеркнул Мотузяник.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Киеве сбитая российская ракета разрушил многоэтажку. Уже известно об одном погибшем и трех пострадавших.

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