Вероятность штурма Киева российскими оккупационными войсками сохраняется.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник рассказал на брифинге в Медиацентре "Украина".
"Я хочу подчеркнуть, что остается вероятность осуществления врагом попыток штурмовать столицу. Однако, я хочу заверить, что оборона города Киева, как столицы Украины, является стратегической задачей всего государства", - сказал Мотузяник.
Он добавил, что к обороне Киева привлечены лучшие подразделения Сухопутных войск, десантно-штурмовых войск, Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.
Спикер отметил, что за минувшие сутки общая ситуация такова, что существенных изменений не произошло. Ситуация в пригородах Киева, в частности в Гостомельском, Бучанском и Ирпенском направлении, по словам Мотузяника, также пока остается без изменений. В то же время, добавил он Вооруженные Силы Украины проводят специальные мероприятия.
"Мы не можем говорить открыто обо всех специальных мероприятиях, которые осуществляются подразделениями и специальными подразделениями Вооруженных сил Украины. Это направление чрезвычайно важно. Это пригород столицы, с целью дальнейшей обороны города Киева Вооруженные силы Украины делают все возможное, в том числе по этому направлению, чтобы предотвратить возможное наступление противника", – подчеркнул Мотузяник.
Ранее УНИАН уже сообщал, что в Киеве сбитая российская ракета разрушил многоэтажку. Уже известно об одном погибшем и трех пострадавших.