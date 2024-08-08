Сборка одного укрытия занимает до 36 часов бригадой техников и двумя кранами.

В России продемонстрировали, как могут выглядеть комбинированные сооружения, предназначенные для защиты авиации от фугасного и любого осколочного поражения. Соответствующие изображения публикуют российские пропагандистские Telegram-каналы.

Согласно описанию, речь идет о сооружении арочного типа, которое состоит из двойных пустотелых двухкамерных каркасов-тюбингов заводского изготовления с заполнением после монтажа верхней камеры специальными высокопрочными керамическими элементами на основе карбида бора, кремния и оксида алюминия.

Сборка занимает до 36 часов бригадой техников и двумя кранами. На данный момент готова конструкторская документация.

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Позже стало известно, что представители российского МО якобы связались с разработчиками для дальнейшего хода инициативы.

РФ хочет построить укрытие для своих самолетов

Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил о предоставлении распоряжения о создании на авиабазах защитных сооружений для авиации.

Напомним, в результате поражения российского военного аэродрома "Морозовск" 3 августа удалось уничтожить истребитель-бомбардировщик Су-34, который считают основным носителем бомб с УМПК.

Также известно, что в результате атаки было уничтожено большое количество авиационного вооружения, в частности, корректируемые авиабомбы КАБ-1500 и ракеты Р-73 класса "воздух - воздух" малого радиуса действия.

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