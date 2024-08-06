Во время удара по аэродрому "Морозовск" были уничтожены, в частности, дорогостоящие управляемые авиабомбы КАБ-1500ЛГ.

В результате украинского удара по российскому военному аэродрому "Морозовск" удалось уничтожить большое количество авиационных боеприпасов. Соответствующие фото публикует Telegram-канал "Досье Шпиона".

На одном из фото можно увидеть уничтоженные корректируемые авиабомбы КАБ-1500ЛГ - одну из модификаций КАБ-1500. Это очень дорогой боеприпас, который весит около 1500 кг и имеет лазерное или телевизионное самонаведение (версия КАБ-1500ЛГ имеет лазерное наведение).

Кроме этого эксперты разглядели среди уничтоженных авиационных вооружений ракеты класса "воздух-воздух", в частности, хорошо известные Р-73 малого радиуса действия с инфракрасной системой самонаведения.

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Также на фото можно увидеть огромное количество уничтоженных или поврежденных свободнопадающих авиабомб различных калибров, в частности, ФАБ-500М62, ФАБ-500Т, ФАБ-250 и ОФАБ-100-120. Такие боеприпасы россияне активно превращают в планирующие, устанавливая на них модули УМПК.

В дополнение ко всему этому на одной из фотографий присутствует контейнер комплекса радиоэлектронной борьбы "Хибины", который по мнению экспертов, оторвало от уничтоженного на аэродроме российского бомбардировщика Су-34.

Атака на "Морозовск" - что известно

Ранее сообщалось, что в результате огневого поражения российского военного аэродрома "Морозовск" в Ростовской области 3 августа 2024 года был уничтожен самолет Су-34. Еще два бомбардировщика такого типа вероятно были повреждены обломками.

Также в Сеть выложили спутниковые снимки, на которых можно увидеть полностью уничтоженные склады с боеприпасами.

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