Войско россиян за сутки уменьшилось на 1140 бойцов, в целом потери оккупантов составляют почти 590 тысяч человек.

Авиации врага стало меньше на 1 самолет и 1 вертолет, таким образом в металлолом превращено уже 366 самолетов и 327 вертолетов оккупантов. Об этом официально информирует Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в сводке о потерях врага за сутки.

Как отмечается, потери противника с 24.02.22 по 08.08.24 ориентировочно составили: личного состава - около 587510 (+1140 за минувшие сутки) человек.

Также за этот период уничтожено из числа вооружения врага:

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танков - 8431 (+2) единицы,

боевых бронированных машин - 16332 (+9),

артиллерийских систем - 16487 (+36),

РСЗВ - 1142 (+4),

средства ПВО - 914 (+4),

самолетов - 366 (+1),

вертолетов - 327 (+1),

БПЛА оперативно-тактического уровня - 13293 (+81),

крылатых ракет - 2424 (+3),

корабли/катера - 28 (+0),

подводные лодки - 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн - 22285 (+59) единиц,

специальной техники - 2767 (+8).

Согласно сводке Генштаба, за прошедшие сутки в целом зафиксировано 96 боевых столкновений на фронте. Активнее всего враг продолжает действовать на Покровском направлении, где состоялась почти треть его наступательных действий.

"На Покровском направлении наши защитники отбили 28 штурмовых действий в районах десяти различных населенных пунктов. Воздвиженка, Желанное, Карловка и Гродовка - основные направления сосредоточения усилий оккупантов. При поддержке авиации, россияне пытались вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций", - говорится в сводке.

На Торецком направлении враг совершил 11 атак в районах Северного, Нью-Йорка, Железного и Торецка. На Лиманском направлении враг атаковал 12 раз неподалеку Новосергиевки, Макеевки, Невского, Торского и в Серебрянском лесу.

Также Генштаб сообщил, что вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ врага, а также поразили два средства ПВО, семь средств РВиА и два склада с боеприпасами оккупантов.

Кроме того, в Воздушных силах ВСУ сообщили, что в ночь на 8 августа противник ударил 2-мя баллистическими ракетами "Искандер-М" по Харьковщине из Белгородской области, 2-мя управляемыми авиационными ракетами Х-59 из воздушного пространства над акваторией Азовского моря и 4-мя ударными БпЛА типа "Shahed" с направления Ейск.

Отмечается, что украинская ПВО сбила две управляемые авиационные ракеты Х-59 и 4 ударных БпЛА в Одесской, Херсонской и Кировоградской областях.

ВСУ уничтожают вражескую авиацию - новости

Как сообщал УНИАН, 6 августа над Сумщиной подразделениями Сил обороны и безопасности был сбит вертолет российских оккупационных войск. В российских телеграм-каналах писали тогда о потере вертолета Ка-52. В сети пишут, что один пилот якобы погиб, другой - ранен.

Позже в соцсетях было опубликовано фото уничтоженного Ка-52 в Курской области РФ.

Ранее на Донбассе на Покровском направлении был сбит российский штурмовик Су-25. Самолет пытался атаковать позиции наших воинов в паре с другим Су-25.

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