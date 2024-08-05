Еще два российских самолета такого же типа вероятно повреждены обломками - рядом с бортами зафиксированы воронки от взрывов.

Данные космической разведки свидетельствуют, что в результате огневого поражения военного аэродрома государства-агрессора России "Морозовск" в Ростовской области 3 августа 2024 года уничтожен истребитель-бомбардировщик Су-34. Об этом сообщило Главное управление Министерства обороны Украины.

Отмечается, что еще два российских самолета такого же типа вероятно повреждены обломками - рядом с бортами зафиксированы воронки от взрывов.

Также в ГУР проинформировали, что был полностью уничтожен вражеский склад авиационного вооружения - от вторичной детонации российских боеприпасов на территории аэродрома и вокруг него видны большие площади выжженной земли.

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"Четыре технических здания и два ангара на авиабазе "Морозовск", расположенной в 265 километрах от линии фронта, также получили четко заметные из космоса повреждения", - заявили в Украинской разведке.

Удар по аэродрому "Морозовск"

3 августа Генеральный штаб ВСУ сообщил об успешном поражении вражеского аэродрома "Морозовск" и других военных целей в России. Отмечалось, что в результате поражения было зафиксировано попадание в склады с боеприпасами, где хранились, в частности, и управляемые авиационные бомбы. В то же время информация о поражении ПВО и авиационной техники еще уточнялась.

"Задание было выполнено силами и средствами Службы безопасности Украины и Главного управления разведки Министерства обороны Украины во взаимодействии с Вооруженными Силами Украины", - поделились в ведомстве.

Кроме того, украинские военные атаковали ряд нефтебаз и объектов хранения горюче-смазочных материалов российских оккупантов в Белгородской, Курской и Ростовской областях. Сейчас есть данные о попадании и последующем возгорании по меньшей мере двух резервуаров с нефтепродуктами.

Впоследствии в сети появились спутниковые фото, которые показали последствия атаки украинских БпЛА на военный аэродром "Морозовск". Так, на снимках видно, что поражены склады с боеприпасами, расположенные в северо-восточной части аэродрома. Также следы пожаров были заметны у других зданий и у мест парковки российских истребителей.

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