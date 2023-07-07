ЗАЭС продолжают контролировать россияне, напомнил глава разведки.

Угроза катастрофы на Запорожской АЭС полностью не снята, пока там российские оккупанты, заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

"Сейчас в результате совершения определенных действий уровень угрозы техногенной катастрофы на Запорожской АЭС идет на убыль. О полном устранении рисков на атомной станции пока речь не идет, поскольку ЗАЭС продолжают контролировать российские оккупанты", - отметил он.

По его словам, пока станция занята российскими войсками, это может повториться, когда угодно, если они захотят.

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"Контрнаступление продолжается. Успех будет, но потом", - добавил Буданов.

Визит МАГАТЭ на ЗАЭС - подробности

Как писал УНИАН, эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) побывали на Запорожской атомной электростанции и осмотрели несколько объектов, но на крышу так и не попали. Ранее сообщалось, что там обнаружили неизвестные объекты, похожие на взрывчатку.

"У нас есть прогресс. Со среды по настоящее время мы смогли получить больше доступа. Еще не на крышу, но мы подали запрос (оккупационным - УНИАН) властям, чтобы подняться туда", - заявил глава агентства Рафаэль Гросси.

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