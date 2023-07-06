Спутник зафиксировал появление двух объектов, которых ранее там не было.

Спутник зафиксировал появление новых неизвестных объектов на крыше IV энергоблока Запорожской атомной электростанции, о минировании которого сообщал Генштаб.

Как сообщает Русская служба "Радио Свобода", появление новых объектов подтведжируют спутниковые фото Planet Labs, датированные 5 июля.

"Разрешение снимка не позволяет понять, что именно появилось на крыше. С уверенностью можно говорить лишь о том, что объектов нет ни на одном другом спутниковом снимке IV энергоблока за последние полтора года.

Напомним, что украинский Генштаб сообщал, что заминирована также крыша III энергоблока.

Угроза теракта на ЗАЭС

Как сообщал УНИАН, 4 июля Генштаб ВСУ официально предупредил о возможных провокациях на Запорожской АЭС. Россияне разместили на внешней кровле третьего и четвертого энергоблоков ЗАЭС предметы, похожие на взрывные устройства.

В то же время представитель ГУР МО Андрей Юсов заявил, что пока речь идет об очередном шантаже со стороны российских оккупантов.

Соединенные Штаты тщательно отслеживают ситуацию вокруг оккупированной россиянами Запорожской атомной электростанции. Там отметили, что станция не может быть объектом в зоне боевых действий.

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