Президент подчеркнул, что радиация – это угроза для всех в мире, поэтому атомная станция должна быть полностью обезопасена от любых радиационных инцидентов.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что весь мир должен осознать, что общая безопасность полностью зависит от глобального внимания к действиям оккупантов на Запорожской атомной электростанции. Отсутствие масштабной реакции мира на теракт России на Каховской ГЭС может вдохновлять Кремль на новое преступление на ЗАЭС.

"К сожалению, не было своевременной и масштабной реакции на теракт против Каховской гидроэлектростанции. И это может вдохновлять Кремль на новое зло. Остановить его – это обязанность всех в мире. Никто не может остаться в стороне, потому что радиация никого не оставляет в стороне", – подчеркнул президент в вечернем обращении.

По словам Зеленского, Россия должна четко осознавать, что мир видит, к каким сценариям готовятся террористы, и что мир готов реагировать. Он отметил, что радиация – это угроза для всех в мире, поэтому атомная станция должна быть полностью обезопасена от любых радиационных инцидентов. Президент напомнил, что 4 июля – ровно 16 месяцев, как российские военные полностью контролируют территорию и сооружения ЗАЭС.

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Глава государства также сообщил, что, по данным украинской разведки, на крыше нескольких энергоблоков Запорожской атомной станции российские военные разместили предметы, похожие на взрывчатку.

"Возможно, чтобы имитировать удар по станции. Возможно, у них какой-то другой сценарий. Но в любом случае мир видит – и не может не видеть – что единственным источником опасности для Запорожской атомной станции является именно Россия, и никто другой", – резюмировал Зеленский.

Угроза подрыва Запорожской АЭС

4 июля в Вооруженных силах Украины предупредили о возможных провокациях на Запорожской АЭС в ближайшие дни. Проинформировали, что на внешней кровле третьего и четвертого энергоблоков ЗАЭС были размещены посторонние предметы, похожие на взрывные устройства. Их подрыв не должен повредить энергоблоки, но может создать картинку обстрелов со стороны Украины.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко считает, что российские оккупанты в ночь на 5 июля все же решатся на попытку сымитировать удар по ЗАЭС, чувствуя, что они теряют юг Украины. По его словам, Силы обороны Украины фактически завершили очень сложную часть наступления, а именно – прорыв полосы обеспечения. При этом, ресурса сдерживать основные ударные группы украинской армии в основной линии у российских оккупационных войск уже нет. Они его практически исчерпали.

В то же время представитель ГУР МО Андрей Юсов, комментируя российские вбросы по ЗАЭС, отметил, что пока речь идет именно о шантаже со стороны оккупантов. По его словам, риск эскалации ситуации и завершения Россией подготовки к теракту существует, но сейчас враг хочет посеять панику среди украинцев.

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