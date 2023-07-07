Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) осмотрели несколько объектов Запорожской атомной электростанции, но на крышу, где обнаружены объекты, похожие на взрывчатку, так и не попали.
Об этом заявил глава агентства Рафаэль Гросси 7 июля, передает "Радио Свобода".
"У нас есть прогресс. Со среды по настоящее время мы смогли получить больше доступа. Еще не на крышу, но мы подали запрос (оккупационным – УНИАН) властям, чтобы подняться туда", – заявил Гросси на пресс-конференции.
Глава МАГАТЭ также выразил уверенность, что эксперты получат такое разрешение. Они уже осмотрели несколько других объектов.
"Мы смогли провести осмотр охлаждающих прудов и других мест. Как видно из моих сообщений, мы не увидели никаких признаков взрывчатки или мин в этих местах", – добавил он.
ЗАЭС сегодня - что известно
Как сообщал УНИАН, "Энергоатом" предупредил о новой угрозе от деятельности россиян на оккупированной Запорожской атомной электростанции - россияне доверяют управление крупнейшим атомным объектом Европы неопытным специалистам, которые совсем не имеют необходимых знаний и навыков.
Кроме того, стало известно, что россиянины собираются перевести в режим "горячей остановки" энергоблок № 4 на Запорожской АЭС в городе Энергодар, тем самым повышая риск катастрофы.
Существует и угроза теракта. На двух новых спутниковых снимках видны неизвестные белые фигуры на крыше четвертого реактора Запорожской АЭС.