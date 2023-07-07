Агентство подало запрос россиянам о доступе на крышу, где спутник увидел подозрительные объекты.

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) осмотрели несколько объектов Запорожской атомной электростанции, но на крышу, где обнаружены объекты, похожие на взрывчатку, так и не попали.

Об этом заявил глава агентства Рафаэль Гросси 7 июля, передает "Радио Свобода".

"У нас есть прогресс. Со среды по настоящее время мы смогли получить больше доступа. Еще не на крышу, но мы подали запрос (оккупационным – УНИАН) властям, чтобы подняться туда", – заявил Гросси на пресс-конференции.

Глава МАГАТЭ также выразил уверенность, что эксперты получат такое разрешение. Они уже осмотрели несколько других объектов.

"Мы смогли провести осмотр охлаждающих прудов и других мест. Как видно из моих сообщений, мы не увидели никаких признаков взрывчатки или мин в этих местах", – добавил он.

ЗАЭС сегодня - что известно

Как сообщал УНИАН, "Энергоатом" предупредил о новой угрозе от деятельности россиян на оккупированной Запорожской атомной электростанции - россияне доверяют управление крупнейшим атомным объектом Европы неопытным специалистам, которые совсем не имеют необходимых знаний и навыков.

Кроме того, стало известно, что россиянины собираются перевести в режим "горячей остановки" энергоблок № 4 на Запорожской АЭС в городе Энергодар, тем самым повышая риск катастрофы.

Существует и угроза теракта. На двух новых спутниковых снимках видны неизвестные белые фигуры на крыше четвертого реактора Запорожской АЭС.

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