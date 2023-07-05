Путинский пресс-секретарь утверждает, что ситуация на Запорожской АЭС "достаточно напряженная".

Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков цинично "вопит" о том, что на Запорожской аэтомной электростанции возможна катастрофа якобы из-за украинской стороны.

Россияне "предпринимают меры", чтобы "противодействовать угрозе", приводит слова спикера Путина "Интерфакс". Песков подчеркнул, что ситуация на ЗАЭС "достаточно напряженная".

"…велика угроза диверсии со стороны "киевского режима", которая может быть катастрофической по своим последствиям", - поделился фантазиями российской власти спикер диктатора.

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Ситуация на Запорожской АЭС - сейчас это стоит знать

Россияне еще в марте 2022 года захватили Запорожскую атомною электростанцию и похвастались заминированием.

В конце июня в украинской военной разведке сообщили, что враги дополнительно заминировали объект, в частности, пруд-охладитель. Украинская сторона предупреждала, что Россия способна совершить теракт на ЗАЭС.

Позже - 4 июля, Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил, что враги на внешней кровле двух энергоблоков атомной электростанции разместили предметы, которые похожи на взрывные устройства. По сведениям Генштаба, если бомбы взорвутся, может быть сымитирован "обстрел" со стороны украинских войск.

Стоит отметить, что в РФ уже обвиняли украинские силы якобы в подготовке "удара по ЗАЭС". Примечательно, что Россия уже решила вывести с объекта своих приспешников.

5 июля стало известно, что, по мнению аналитиков американского Института изучения войны (ISW), сейчас на объекте российские силы вряд ли спровоцируют радиационный инцидент.

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