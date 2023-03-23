Всего удалось спасти 6 человек, которые не смогли выйти самостоятельно.

Один человек погиб, 34 пострадали, среди них трое детей - это последствия ударов по Запорожью. Россияне выпустили по городу 6 ракет. Одна из них попала по девятиэтажкам в жилом квартале.

В течение дня 22 марта на месте попадания в жилые дома продолжалась поисково-спасательная операция, ее завершили только поздно вечером, говорится в сюжете ТСН.

Сразу две многоэтажки пострадали в результате "прилета", стены просто разбило со 2 по 4 этажи. Всего удалось спасти 6 человек, которые не смогли выйти самостоятельно.

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Кое-кто из жителей домов рассказывает, что выжил чудом. Так, у Сергея порезы по всему телу, но ребенка смог вынести сам. Говорит, только что "прилетело", схватил ребенка и вынес.

А Мария решила пойти с маленькими дочками на прогулку перед самым ударом, за полчаса. "Бог отвел", — говорит она.

А одна из семей с детьми пряталась в авто во время воздушной тревоги, там делали школьную контрольную, в этот момент их засыпало обломками. "Если бы не машина, хана бы нам была", — признается женщина.

Удар по домам в Запорожье 22.03.2023

22 марта Россия нанесла ракетный удар по Запорожью. Было выпущено шесть ракет, одна из которых попала между двумя жилыми домами.

В ВСУ предположили, что удары по Запорожью были нанесены из РСЗО, возможно "Торнадо-С".

В общем пострадали 34 человека, 29 госпитализированы, из них трое детей. Один человек умер в больнице.

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