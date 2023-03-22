Сейчас продолжаются аварийно-спасательные работы.

Днем в среду, 22 марта, российские захватчики атаковали Запорожье из реактивных систем залпового огня, попав между двумя многоэтажками.

На данный момент уже известно, что в результате удара пострадали 31 человек, сообщает Национальная полиция Украины.

"В результате попаданий одной из ракет в двух многоэтажных домах произошло возгорание в домах со 2-го по 4-й этажи. Остальные ракеты попали по территориям складских помещений, СТО и открытой местности этого же района. Пока известно о 31 пострадавшем лице, 27 человек госпитализированы (из них 3 – дети)", – говорится в сообщении.

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ГСЧС свою очередь сообщает о 32 пострадавших и 6 спасенных.

"В настоящее время в результате попадания вражеской ракеты между двумя девятиэтажками пострадали 32 человека, госпитализированы 27, из них 3 детей. 5 людям оказана помощь на месте. Один человек погиб. Силами подразделений ГСЧС удалось спасти 6 граждан и 1 пса", – информирует Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Также отмечается, что сейчас продолжаются аварийно-спасательные работы. В ГСЧС показали видео с кадрами спасения жильцов разрушенного дома.

Предварительно было известно, что в больницах находятся 25 человек. В частности, трое в тяжелом состоянии, еще трое (в частности, двое детей – 7 и 9 лет) в легком, еще 19 – в среднем. Также извещалось об одном погибшем. Кроме этого, спасатели ГСЧС смогли спасти из пострадавшего дома животное – мопса.

Удар по Запорожью 22 марта - что известно

22 марта, россияне в очередной раз нанесли ракетный удар по Запорожью. Всего они выпустили 6 ракет, одна из которых попала между двумя жилыми домами.

Спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат сообщил, что удары по Запорожью вероятно были нанесены из реактивных систем залпового огня, возможно "Торнадо-с".

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