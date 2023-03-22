Противник использовал оружие, боеприпасы которого достигают цели за секунды, отметил спикер Воздушных сил украинской армии.

Удар по Запорожью российские захватчики нанесли из реактивной артиллерии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время телемарафона рассказал представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат. "По предварительным данным, удары по Запорожью были нанесены из реактивных систем залпового огня, возможно, "Торнадо-С". Точно можно говорить, что это была именно реактивная артиллерия. Она летит чрезвычайно быстро, от пуска до попадания - секунды", - сообщил Игнат.

Он отметил, что именно из-за скорости действия такого оружия сигналы о воздушной опасности не всегда могут срабатывать. Именно это и отсутствие соответствующих разведывательных данных стало причиной того, что сигнал воздушной тревоги в Запорожье прозвучал уже после атаки.

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Кровавый обстрел Запорожья - сегодня это стоит знать

Как сообщал УНИАН, 22 марта 2023 года россияне нанесли удар по Запорожью. Всего было выпущено шесть ракет, одна из которых попала между двумя жилыми домами.

В результате вражеского обстрела пострадали 25 человек, среди которых двое детей. Позже стало известно, что один из пострадавших скончался в больнице.

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