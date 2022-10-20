В частности, было зафиксировано массовое ограбление отеля "Скифский".

Паника, страх и ожидание поражения, которые охватили оккупантов в Херсонской и Запорожской областях, дошли и до Энергодара - российские войска начинают бежать из города.

Как рассказали в НАЭК "Энергоатом", вчера, 19 октября, и сегодня ночью из центров компактного проживания российских военных и оккупационной "администрации" города начали вывозить награбленное имущество.

"Было зафиксировано массовое ограбление отеля "Скифский". Рашисты выносили оттуда и паковали в автобусы и грузовики все что можно: телевизоры, холодильники, мебель, чайники и другие бытовые вещи. Такая себе эвакуация с ограблением, или фактически разрешенное очередным указом Путина мародерство под прикрытием введенного им "военного положения" на временно оккупированных Россией украинских территориях", - отметили в "Энергоатоме"

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Энергодар под оккупацией РФ

Энергодар - это город-спутник Запорожской атомной электростанции. Российские оккупанты захватили этот город и Запорожскую АЭС 4 марта.

Противники не раз открывали огонь по Энергодару, а также попадали по территории ЗАЭС, из-за чего возникали проблемы с электроснабжением.

7 октября Дмитрий Орлов сообщил, что в Энергодаре были мощные обстрелы, из-за которых в городе внезапно исчезло электричество, а также водоснабжение.

8 октября в результате вражеских обстрелов была полностью обесточена Запорожская АЭС, и начали работать дизельные генераторы.

11 октября 2022 года стало известно о том, что оккупанты заставляют сотрудников ЗАЭС подписывать контракты с "Росатомом".

11 октября оккупанты похитили топ-менеджера ЗАЭС.

14 октября В МАГАТЭ заявили о приближении к созданию защитной зоны вокруг ЗАЭС.

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