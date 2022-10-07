В городе нет интернета.

В Энергодаре раздаются мощные обстрелы, которые вызвали внезапное отключение электроэнергии, исчезло водоснабжение.

Об этом сообщил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов в Telegram.

"В Энергодаре оккупанты усилили провокации! В настоящее время поступают сообщения о мощных обстрелах, которые повлекли внезапное отключение электроэнергии. Вместе со светом исчезло и водоснабжение. В городе нет интернета", - написал он.

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По его словам, информацию о возможных разрушениях и пострадавших выясняют.

"Радиационный фон на промышленной площадке ЗАЭС и в самом городе - в норме", - добавил Орлов.

Что происходит в Запорожской области

Как сообщал УНИАН, 4 марта российские захватчики захватили ЗАЭС и город-спутник Энергодар. Они периодически обстреливают атомную станцию и территорию возле нее.

В начале сентября миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС, два эксперта организации остались на АЭС на постоянной основе.

Известно, что на оккупированной ЗАЭС находятся 500 российских оккупантов и военная техника.

30 сентября российские захватчики похитили генерального директора Запорожской атомной электростанции Игоря Мурашова. Впоследствии его отпустили в "серой зоне" он добрался до контролируемой Украиной территории.

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