Из-за противников повреждена подстанция и здание исполнительного комитета горсовета.

Ночью оккупанты обстреляли Энергодар, город остался частично без света и воды.

Об этом сообщил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов в Telegram.

"Ночью Энергодар снова подвергся обстрелам. Город частично без света и воды. Обстрелы сначала промышленной зоны, а потом и самого города начались около полуночи и не утихают утром. Есть сообщения о повреждении одной из подстанций, а также здания исполнительного комитета городского совета", - написал он.

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По словам Орлова, информация о пострадавших среди гражданского населения не поступала.

Он также призвал горожан оставаться дома и соблюдать правила двух стен.

Ситуация в Энергодаре во время войны с Россией - важные новости

Энергодар - это город-спутник Запорожской атомной электростанции. Российские оккупанты захватили этот город и Запорожскую АЭС 4 марта.

Противники не раз открывали огонь по Энергодару, а также попадали по территории ЗАЭС, из-за чего возникали проблемы с электроснабжением.

7 октября Дмитрий Орлов сообщил, что в Энергодаре были мощные обстрелы, из-за которых в городе внезапно пропало электричество, а также исчезло водоснабжение.

8 числа в результате вражеских обстрелов была полностью обесточена Запорожская АЭС, и начали работать дизельные генераторы.

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