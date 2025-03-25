18-летняя Ольга считает, что территории, оккупированные в 2014-м и после 2022 года, ждут разные сценарии.

Опустевшие территории с терриконами - так 18-летняя Ольга, которая десять лет прожила в оккупации на Донетчине, видит захваченные россиянами уже после начала широкомасштабного вторжения украинские земли в случае их невозвращения под контроль Украины и заморозки войны. Об этом девушка рассказала в интервью Радио Свобода.

Она по-разному видит будущее территорий, оккупированных в 2014-м, и тех, которые россияне захватили уже после 2022 года. Девушка объяснила почему.

"Детям, которые родились на оккупированных в 2014 году территориях, уже по 10 лет. Растет новое поколение, которое не видело своей Украины, не видело, что такое мирная жизнь. Если конфликт заморозят, то люди там просто будут продолжать жить. И, думаю, многие из тех, кто до этого еще ждали Украину, просто сдадутся, скажут: ну ок, будем жить так дальше", - высказала мнение Оля.

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Она отметила, что ее семья продолжает жить на оккупированной Донетчине, потому что пока не может уехать. И если территории не вернутся Украине, а родные люди не смогут выехать, то, она боится, так и придется жить на расстоянии.

Оля рассказала, что во время оккупации россияне вернули "Советский Союз".

"В школе меня заставляли надевать пионерские шапочки, даже есть фотография на сайте школы, где меня заставили возле ДНРовского флага стоять с этой шапочкой... Это какой-то сталинский режим. И если это заморозится, если никто не поможет, у Украины не хватит собственных сил вернуть территории, то на захваченных в 2022 году будет то же самое. Или вообще будет хуже, потому что там прогрессивная пропаганда. Там вообще людей будут уничтожать. Там все украинцы и все имеют свое мнение, более резко воспринимают информацию, чем те, кто с 2014 года под оккупацией. Мне кажется, их всех уничтожат. Просто не будет людей. Просто будет территория с терриконами. Все", - подчеркнула она.

Девушка считает, что Запад не должен оставить Украину и помочь, если имеет такую возможность:

"Потому что если Украину захватят, то дальше это будут Польша, другие страны".

Вопрос территорий в мирных переговорах

Как сообщал УНИАН, Россия требует признать частично оккупированные Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области, а также Крым - российскими. Украина категорически отказывается и настаивает на полном восстановлении своей территориальной целостности.

Спецпредставитель Дональда Трампа Стив Уиткофф сказал, что будущий статус оккупированных Россией украинских территорий является "самой большой проблемой в этом конфликте". Он добавил, что это первоочередной вопрос, который должен быть решен.

Президент Дональд Трамп заявил, что США ведут с Украиной переговоры по территориальным вопросам. По его словам, в частности, это касается того, какие временно оккупированные территории Украина "потеряет" в процессе окончания полномасштабной войны.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не пойдет на признание оккупированных украинских территорий российскими, потому что это красная линия. Как отметил президент, временно оккупированные территории российскими никогда не станут.

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