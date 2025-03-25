Дети в оккупации боятся, что российские солдаты изнасилуют, убьют, покалечат, говорит 18-летняя Ольга.

18-летняя Ольга десять лет прожила в оккупации в Донецкой области, а затем поступила в киевский вуз и выехала на свободную территорию. Она рассказала, что дети в оккупации боятся всего: что российские солдаты изнасилуют, убьют, покалечат и что "снова начнется война". Об этом говорится в ее интервью Радио Свобода.

"В детстве мы не очень понимали, что происходит. Просто какие условия нам дали - в таких мы и жили. Мы считали это нормой. У нас были развлечения, но они - другие. Мы не могли постоянно где-то гулять, у нас, в основном, больше были домашние условия. Больше было такое, что просто дети по улицам гуляют. Просто ходили вместе, пошли в какой-то магазинчик, покупали мороженое..." - вспомнила девочка.

Ольга добавила, что после 2022 года дети по улицам больше не гуляли, потому что это стало опасно. Воздушную тревогу в населенном пункте, где она жила, не объявляли. Как говорит девочка, "если прилетело, то оно действительно прилетело".

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"Весь город - у военных, они были везде. Вот ночью спишь и слышишь, как танки идут по твоей улице. Вот эти машины военные... Военные везде, они творили "беспредел". Если ты военный, тебе можно все... Можешь сбить человека - и тебе ничего за это не будет. По сути, полиции как таковой не было... Пойти в магазин - везде военные, их надо обязательно пропускать", - рассказала девочка.

Она говорит, что как только оказывалась на улице, военные начинали свистеть следом, что-то кричали, поэтому испуганная Оля пыталась быстрее попасть домой, пока ее не догнали российские солдаты. Представителей армии РФ, как говорит подросток, боятся даже местные жители, которые поддерживают захватническую политику Москвы.

"Даже люди, дети, подростки моего возраста, которые из России и ждали этих военных, они их боятся. У меня подружка была, с которой я уже не общаюсь... Ее родители точно за ту политику, но они ей (дочери, - УНИАН) говорили: "Туда не ходи - там военные. Вдруг они тебя там изнасилуют". Мы их реально боялись, они могли сесть в посадке где-то... Мы могли пойти на речку, а они - там. Это просто опасно", - вспоминает Ольга.

Девушка рассказала об одном из случаев, как подружкой по селу катались на велосипедах и решили сделать фотографии на фоне елки. Вдруг к ним подошли российские военные, приказали показать телефоны и удалили все фото.

"Они сказали, что типа там их база... Мы даже не поняли, на фото были только мы и елка", - вспоминает девочка.

Жизнь в оккупации

Как писал УНИАН, волонтер Стефан Воронцов, который помогает желающим покинуть оккупированную территорию, рассказал, что у украинцев есть только один путь выехать - через РФ. По его словам, пересекать линию фронта очень опасно, поэтому приходится ехать через оккупированный Крым или российский город Ростов-на-Дону. Там есть пропускные пункты, через которые можно попасть в РФ, однако это невероятно сложно и может завершиться тюрьмой.

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