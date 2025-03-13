По его словам, обсуждается, что будет оставаться в российской оккупации, а что вернется под контроль Украины.

США ведут с Украиной переговоры по территориальным вопросам, заявил президент США Дональд Трамп во время встречи с генсекретарем НАТО Марком Рютте. В частности, это касается того, какие временно оккупированные территории Украина "потеряет" в процессе окончания полномасштабной войны.

"Знаете, мы не работали в темноте, мы обсуждали с Украиной землю, участки земли, которые будут сохранены и утрачены, и все остальные элементы финального соглашения. Включая электростанцию, знаете, очень большую электростанцию [ЗАЭС]. Кому достанется электростанция, кому достанется то или это?", - отметил он, передает Sky News.

По словам президента США, все это является частью непростого процесса. Однако первый этап - это все же прекращение огня.

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Другие заявления Дональда Трампа

Ранее УНИАН сообщал, что, по словам президента США, его команда получила некоторые положительные сообщения о прекращении огня в Украине. "Теперь дело за Россией", - отметил он.

Кроме того, Трамп пригрозил ЕС 200%-ми пошлинами. Американский лидер заявил, что введет новые пошлины на импорт, если ЕС не отменит налог на американский виски, введенный в качестве ответной меры на пошлины США на сталь и алюминий.

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