Он провел телефонный разговор с начальником Объединенного штаба Вооруженных сил Французской Республики генералом армии Тьери Бюркаром.

Главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный заявил, что российские оккупанты продолжают атаковать силы обороны Украины по всему фронту, но ситуация контролируемая.

Об этом Залужный сообщил во время телефонного разговора с начальником Объединенного штаба Вооруженных сил Французской Республики генералом армии Тьери Бюркаром.

В частности, он рассказал своему коллеге о ситуации на передовой.

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"Атаки противника не прекращаются по всему фронту. Наши защитники героически сопротивляются оккупантам - ситуация контролируемая, несмотря на сложность", - подчеркнул главнокомандующий.

Также собеседники обсудили вопросы усиления украинской системы противовоздушной обороны и подготовки украинских военных.

"Договорились развивать сотрудничество и поддерживать диалог и в дальнейшем. Спасибо генералу Бюркару, правительству и всему народу Французской Республики. Чувствую поддержку. Победа будет за нами", - добавил Залужный.

Ситуация на фронте

Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба ВСУ, силы обороны Украины за прошедшие сутки отбили более 90 атак российских захватчиков, враг не оставляет попыток захватить город Бахмут, где постоянно продолжаются позиционные бои.

Основные усилия российские войска сосредотачивают на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях фронта.

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