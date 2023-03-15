Противник сосредотачивает усилия на ведении наступления на ряде направлений, отметили в Генштабе.

Силы обороны Украины за минувшие сутки отразили более 90 атак российских захватчиков, в городе Бахмут продолжаются постоянные позиционные бои.

Об этом идет речь в сводке Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook. "Основной целью противника в течение минувших суток по-прежнему оставались попытки выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей", - говорится в сводке.

По данным Генштаба, для этого враг сосредотачивал усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. Благодаря профессиональным и слаженным действиям, наши защитники отразили более 90 атак противника на указанных направлениях.

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Как отмечают в Генштабе, на Купянском и Лиманском направлениях противник сохраняет свое военное присутствие в приграничных с Украиной районах для недопущения переброски наших подразделений на другие направления. Также в течение предыдущих суто враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск.

"На Бахмутском направлении враг не оставляет попыток захватить город Бахмут, где продолжаются постоянные позиционные бои. В то же время, нашими защитниками отражены атаки противника в районах населенных пунктов Ягодное, Хромово и Орехово-Васильевка", - сказано в сводке.

Кроме того, на Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Каменка, Невельское, Новокалиново, Северное, Первомайское, Новомихайловка, Победа и Водяное Донецкой области.

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Утром 14 марта Генштаб ВСУ сообщал, что наши воины на Авдеевском, Бахмутском, Лиманском, Шахтерском и Марьинском направлениях отразили более 100 атак со стороны противника.

Стоит отметить, что за Бахмут уже не один месяц продолжаются ожесточенные бои. По словам президента Владимира Зеленского, военное командование Украины имеет четкую позицию насчет Бахмутского направления - усиливать его и максимально уничтожать противников.

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