В Украине за сутки ликвидировано почти тысячу оккупантов / фото facebook.com_GeneralStaff.ua

За минувшие сутки уничтожено 980 российских захватчиков, и после этого общие потери России в Украине на сегодня, 15 марта, пересекли новую "психологическую отметку".

Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины. Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 15 марта 2023 года ориентировочно составили около 161520 захватчиков.

Также ликвидированы:

Видео дня
  • танков - 3492 (+8) единицы,
  • боевых бронированных машин - 6799 (+10),
  • артиллерийских систем - 2528 (+9),
  • РСЗО - 502 (+7),
  • средства ПВО - 262 (+2),
  • самолетов - 304,
  • вертолетов - 289,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 2132 (+12),
  • крылатые ракеты - 907,
  • корабли/катера - 18,
  • автомобильная техника и автоцистерны - 5377 (+10),
  • специальная техника - 257 (+1).
В Украине за сутки ликвидировано почти тысячу оккупантов / инфографика УНИАН

Ситуация на фронтах в Украине - сейчас это стоит знать

Генштаб ВСУ утром 15 марта сообщил, что защитники украинского государства на востоке отразили более 90 атак со стороны противника. Россияна атаковали защитников Украины на таких направлениях: Бахмутском, Авдеевском, Марьинском, Лиманском и Шахтерском.

Враги несут огромные потери на нашей земле. По состоянию на 14 марта общие потери россиян в Украине составили около 160540 оккупантов.

Вас также могут заинтересовать новости: