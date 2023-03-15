За минувшие сутки уничтожено 980 российских захватчиков, и после этого общие потери России в Украине на сегодня, 15 марта, пересекли новую "психологическую отметку".
Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины. Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 15 марта 2023 года ориентировочно составили около 161520 захватчиков.
Также ликвидированы:
- танков - 3492 (+8) единицы,
- боевых бронированных машин - 6799 (+10),
- артиллерийских систем - 2528 (+9),
- РСЗО - 502 (+7),
- средства ПВО - 262 (+2),
- самолетов - 304,
- вертолетов - 289,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 2132 (+12),
- крылатые ракеты - 907,
- корабли/катера - 18,
- автомобильная техника и автоцистерны - 5377 (+10),
- специальная техника - 257 (+1).
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Генштаб ВСУ утром 15 марта сообщил, что защитники украинского государства на востоке отразили более 90 атак со стороны противника. Россияна атаковали защитников Украины на таких направлениях: Бахмутском, Авдеевском, Марьинском, Лиманском и Шахтерском.
Враги несут огромные потери на нашей земле. По состоянию на 14 марта общие потери россиян в Украине составили около 160540 оккупантов.