В Украине ликвидировали, в частности, еще восемь вражеских танков.

За минувшие сутки уничтожено 980 российских захватчиков, и после этого общие потери России в Украине на сегодня, 15 марта, пересекли новую "психологическую отметку".

Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины. Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 15 марта 2023 года ориентировочно составили около 161520 захватчиков.

Также ликвидированы:

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танков - 3492 (+8) единицы,

боевых бронированных машин - 6799 (+10),

артиллерийских систем - 2528 (+9),

РСЗО - 502 (+7),

средства ПВО - 262 (+2),

самолетов - 304,

вертолетов - 289,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 2132 (+12),

крылатые ракеты - 907,

корабли/катера - 18,

автомобильная техника и автоцистерны - 5377 (+10),

специальная техника - 257 (+1).

Ситуация на фронтах в Украине - сейчас это стоит знать

Генштаб ВСУ утром 15 марта сообщил, что защитники украинского государства на востоке отразили более 90 атак со стороны противника. Россияна атаковали защитников Украины на таких направлениях: Бахмутском, Авдеевском, Марьинском, Лиманском и Шахтерском.

Враги несут огромные потери на нашей земле. По состоянию на 14 марта общие потери россиян в Украине составили около 160540 оккупантов.

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