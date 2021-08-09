Александр Лукашенко призывает украинские власти ни в коем случае не решать вопрос Донбасса силовым образом.

Александр Лукашенко, который считает себя легитимным президентом Беларуси, заявляет, что попытка решить ситуацию на Донбассе силовым путем закончится трагедией для Украины.

Как сообщается на официальном сайте президента Беларуси, об этом он заявил во время встречи с журналистами, представителями общественности, экспертами.

Лукашенко предостерег Украину от возможной попытки силой решить вопрос на Донбассе.

"Если вы посмеете это сделать при поддержке третьих стран - я никогда не буду на вашей стороне. Если вы опять с Россией на Донбассе столкнетесь, я буду между вами. Это давно занятая мною позиция. Я буду между вами, даже если это будет угрожать моей жизни. Но я уверен, что ни первый, ни второй вариант нереален. Его не будет. Потому что разумных голов в Украине достаточно. Любая попытка, какая бы у вас не была армия в Украине, любая ваша попытка силой решить вопрос закончится трагедией для Украины", - заявил Лукашенко.

"Я вас прошу, молю - выбросьте это из головы. Ни в коем случае не намечайте решать этот вопрос силовым образом. Самое главное - любая война заканчивается миром и за столом переговоров", - отметил он.

Также Лукашенко считает, что Украине необходимо разделять вопрос Донбасса и оккупированного Россией Крыма.

По словам Лукашенко, предыдущий президент Украины Петр Порошенко провалил Минские договоренности, потому что был "управляем извне".

"Он их не исполнил. А у Путина козырь железобетонный: ты подписал - выполняй. А он не выполнил. И уже не будет выполнять. И Зеленский - зря... У него был шанс. Он мог стать миротворцем. Путин очень хорошо воспринял выборы нового президента", - сказал Лукашенко.

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По словам Лукашенко, тогда доверие президента РФ Владимира Путина к президенту Украины Владимиру Зеленскому вызвало у него удивление, ведь еще не было понятно, каким президентом станет новоизбранный глава Украины. "Он говорил: "Он другой". То есть Путин хорошо воспринимал этого человека и готов был с ним разговаривать. Что произошло потом? Почему, декларируя до сих пор переговоры, он делал в обратном направлении шаги? Вот надо ответить на этот вопрос", - сказал Лукашенко.

Он считает, что на время переговоров надо "вывести за скобки" начало событий 2014 года и перейти к обсуждению того, что может привести к результату. По мнению Лукашенко, это как раз дипломатично.

Также Лукашенко подтвердил, что, как и прежде, готов при необходимости содействовать этому процессу, хоть и не любит посредничества. "Готов делать все, лишь бы только нескольким тысячам или даже сотням людей в моей родной, близкой Украине стало лучше", - заверил он.

Оккупация Крыма Россией и война на Донбассе

Россия оккупировала украинский Крым, введя на полуостров своих военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум относительно его самоопределения. Самопровозглашенные крымские власти заявили, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года. С начала оккупации на полуострове более 100 украинцев стали "пленниками Кремля".

После оккупации Крыма в 2014 году Россия проводит регулярные военные учения на полуострове и в акватории Черного моря, а также завозит военную технику, в частности, системы противовоздушной обороны.

Генассамблея ООН в декабре 2019 года приняла резолюцию, призывающую Россию вывести свои войска из аннексированного Крыма и прекратить временную оккупацию территории Украины.

Кроме этого Россия в марте 2014 года начала дестабилизировать ситуацию на Донбассе. РФ поставляет террористам "ДНР" и " ЛНР " вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска. С середины апреля 2014 года в Луганской и Донецкой областях продолжаются боевые действия.

Автор: Виталий Саенко