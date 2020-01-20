В СНБО рассказали о возможности силового освобождения Донбасса

В СНБО отметили, что ВСУ должны быть готовы к силовому освобождению Донбасса.

В Совете национальной безопасности и обороны Украины назвали условия для силового освобождения Донбасса.

Об этом рассказал заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос в интервью "Донбасс.Реалии".

По его словам, ВСУ должны быть готовы к силовому освобождению Донбасса.

"Мое мнение: Вооруженные силы Украины должны быть готовы к силовому освобождению территорий Донбасса, если будет принято такое политическое решение... Насколько это будет возможно зависит уже от работы политиков на уровне поддержки других государств. Потому что, если бы не было поддержки Хорватии со стороны стран НАТО, то не было бы и хорватского сценария", - отметил Кривонос.

Заместитель секретаря СНБО подчеркнул, что все зависит от того, насколько будут подготовлены ВСУ.

Читайте такжеСНБО утвердил один из пяти сценариев реинтеграции Донбасса

"Вариант не исключается, если будет принято политическое решение. Все зависит от того, насколько мы подготовим свои Вооруженные силы. А мы должны быть готовы к этому и занимаемся отработкой по освобождению нашей, подчеркиваю, нашей земли. Мы не захватываем чужие земли, мы освобождаем свои земли", - сказал он.

Также Кривонос отметил, что есть комплекс мероприятий, которые необходимо провести прежде чем принять такое решение.

"Первое - это продолжение политического движения на продолжение и усиление санкций в отношении Российской Федерации. Второе - создание надежной системы территориальной обороны. Третье - усиление нашей армии и ее способности вести активные наступательные действия", - подчеркнул Кривонос.

"И в том случае, когда этот комплекс мер будет выполнен, и когда есть политические решения в отношении России - пока Россия категорически не хочет их выполнять - тогда за счет ужесточения санкций и ослабления России, мы должны понимать, что у нас есть возможность освободить свои территории силовым путем. В случае, если Россия ничего не будет делать, чтобы поддержать подразделения сепаратистов. Это целый комплекс, и в том числе международная поддержка должна к этому идти. И это надо готовить и к этому надо готовиться самим. Это не за месяц-два проводится, но это возможно", - добавил он.