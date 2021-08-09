По словам главы белорусского режима, теперь у него "развязаны руки" в вопросе Крыма.

Беларусь официально признает Крым частью РФ, когда "последний российский олигарх" начнет поставлять туда продукцию, заявил глава белорусского режима Александр Лукашенко.

Как сообщает российское агентство "ТАСС", такое заявление Лукашенко сделал сегодня в ходе крупной пресс-конференции.

"Когда Белоруссия Крым признает? Я отвечаю публично: когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукты. За мной дело не заржавеет", - сказал он, рассуждая на тему интеграции РБ с Россией.

По его словам, он пойдет на этот шаг, хоть его и "многое связывает".

"Помните про Будапештскую декларацию? Мы ее подписывали - Назарбаев, Ельцин, Лукашенко, Клинтон, по-моему, Тони Блэр, кажется, от Великобритании был, кто-то еще. Мы подписали, почитайте ее. Моя подпись там стоит, но я и через это переступлю... Украина, видите, что творит? У меня руки развязаны. И Крым [признаю], и все остальное", - высказался Лукашенко.

Напомним, 1 июня Лукашенко в ответ на введенные Украиной ограничения пригрозил пустить из Беларуси самолеты в оккупированный Россией Крым.

По его словам, возможность открытия соответствующих авиарейсов уже прорабатывается.

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Украина закрыла небо для Беларуси

После принудительной посадки самолета и задержания в аэропорту Минска журналиста Романа Протасевича Украина 26 мая закрыла авиасообщение с Беларусью.

Ограничения на полеты в белорусском воздушном пространстве также ввели в Евросоюзе.

Автор: Дмитрий Захаров