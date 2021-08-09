Беларусь официально признает Крым частью РФ, когда "последний российский олигарх" начнет поставлять туда продукцию, заявил глава белорусского режима Александр Лукашенко.
Как сообщает российское агентство "ТАСС", такое заявление Лукашенко сделал сегодня в ходе крупной пресс-конференции.
"Когда Белоруссия Крым признает? Я отвечаю публично: когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукты. За мной дело не заржавеет", - сказал он, рассуждая на тему интеграции РБ с Россией.
По его словам, он пойдет на этот шаг, хоть его и "многое связывает".
"Помните про Будапештскую декларацию? Мы ее подписывали - Назарбаев, Ельцин, Лукашенко, Клинтон, по-моему, Тони Блэр, кажется, от Великобритании был, кто-то еще. Мы подписали, почитайте ее. Моя подпись там стоит, но я и через это переступлю... Украина, видите, что творит? У меня руки развязаны. И Крым [признаю], и все остальное", - высказался Лукашенко.
Напомним, 1 июня Лукашенко в ответ на введенные Украиной ограничения пригрозил пустить из Беларуси самолеты в оккупированный Россией Крым.
По его словам, возможность открытия соответствующих авиарейсов уже прорабатывается.
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Украина закрыла небо для Беларуси
После принудительной посадки самолета и задержания в аэропорту Минска журналиста Романа Протасевича Украина 26 мая закрыла авиасообщение с Беларусью.
Ограничения на полеты в белорусском воздушном пространстве также ввели в Евросоюзе.