По словам министра внутренних дел, оккупанты бросили пленных военных в подземелья без света и связи, а затем вывезли в РФ и Беларусь.

Продолжаются переговоры об обмене 169 военнослужащих Нацгвардии, которых российские оккупанты взяли в плен на Чернобыльской АЭС.

Как сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел, об этом рассказал министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.

"Чернобыль - это трагическая страница нашей истории. Мы, к сожалению, должны констатировать, что там попали в плен 169 военнослужащих Нацгвардии", - отметил он.

По словам Монастырского, сегодня часть пленных находится на территории Беларуси, часть - в России.

"Мы были на месте, где их содержали. Это подземелье без света, без возможности нормально общаться. У них забрали все средства связи, когда они находились там. И потом их вывезли", - рассказал он.

Министр добавил, что пока о судьбе нацгвардейцев ему ничего не известно.

"Ведутся переговоры об их обмене. Но мы понимаем, что это будет, возможно, только после окончания активной фазы боевых действий", - отметил Монастырский.

Захват ЧАЭС: что происходило

Как сообщал УНИАН, 24 февраля 2022 года во время полномасштабного вторжения России в Украину поступила информация о захвате российскими военными Чернобыльской атомной электростанции.

9 марта в результате боевых действий электростанция перестала получать внешнее питание, необходимое для безопасного хранения отработанного топлива. Включились аварийные дизельные электрогенераторы. Международное агентство по атомной энергии потеряло связь с мониторинговыми системами гарантий на ЧАЭС. Несколько раз внешнее питание восстанавливали работники "Укрэнерго", однако оккупанты снова его обрывали.

После более трех недель, вечером 20 марта, удалось провести частичную ротацию персонала.

31 марта Государственное агентство Украины по управлению Зоной отчуждения сообщило, что российские войска полностью вышли с территории Чернобыльской АЭС. Перед уходом оккупанты мародерствовали на ЧАЭС: украли, в частности, чайники, кофеварки и компьютеры. Кроме того, они забрали с собой группу пленных нацгвардейцев.

2 апреля оперативный персонал ЧАЭС поднял над станцией украинский флаг.

Пресс-служба "Энергоатома" со ссылкой на слова жены одного из пленных сообщала, что вывезенные оккупантами бойцы Национальной гвардии Украины могут находиться в России и Беларуси.

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