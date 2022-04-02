2 апреля в 11:00 оперативный персонал ЧАЭС поднял украинский флаг над станцией.

Сегодня на Чернобыльской атомной электростанции подняли флаг Украины.

Об этом сообщает Славутицкий городской совет в Telegram и на официальной странице ЧАЭС в Facebook.

59 людей, которые работают на станции и пережили вторжение оккупантов, подняли сине-желтый флаг и исполнили гимн Украины.

"Сегодня в 11:00 на промплощадке Чернобыльской АЭС вновь взвился флаг и прозвучал Гимн Украины", - говорится в сообщении.

В церемонии поднятия флага принял участие оперативный персонал станции, который в тяжелых условиях захвата российскими войсками все это время обеспечивал и продолжает обеспечивать ядерную и радиационную безопасность объектов ГСП "Чернобыльская АЭС".

Как сообщал УНИАН, по информации НАЭК "Энергоатом", российские войска, которые захватили Чернобыльскую АЭС и другие объекты в зоне отчуждения, 31 марта двумя колоннами отправились в сторону украинской границы с Беларусью.

Позже в компании сообщили, что по состоянию на вечер 31 марта посторонних лиц на площадке ЧАЭС нет.

Чернобыльская атомная электростанция была захвачена российскими войсками в первый день агрессии – 24 февраля. Лишь 20 марта удалось провести частичную ротацию персонала ЧАЭС и эвакуацию находившихся там лиц.

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