По всей вероятности, украинские бойцы находятся в России и Беларуси.

Вывезенные оккупантами с Чернобыльской АЭС бойцы Национальной гвардии Украины, охранявшие станцию, сейчас могут находиться в России и Беларуси.

Об этом рассказала супруга одного из пленных, сообщает пресс-служба "Энергоатома".

В частности, пленные могут быть в российском Смоленске и белорусском Брагине.

По информации супруги, их морят голодом, не дают воды. Кроме того, ничего не известно об их состоянии здоровья, скорее всего, нацгвардейцы нуждаются в медицинской помощи.

"Семьи нацгвардейцев обеспокоены бесчеловечным обращением с военнопленными и требуют скорейшего возвращения пленников домой! Такими действиями Россия грубо нарушает условия Женевской конвенции об обращении с военнопленными", - отмечают в компании.

Захват ЧАЭС: что происходило

Как сообщал УНИАН, 24 февраля 2022 года во время полномасштабного вторжения России в Украину поступила информация о захвате российскими военными Чернобыльской атомной электростанции.

9 марта в результате боевых действий электростанция перестала получать внешнее питание, необходимое для безопасного хранения отработанного топлива. Включились аварийные дизельные электрогенераторы. Международное агентство по атомной энергии потеряло связь с мониторинговыми системами гарантий на ЧАЭС. Несколько раз внешнее питание восстанавливали работники "Укрэнерго", однако оккупанты снова его обрывали.

После более трех недель, вечером 20 марта, удалось провести частичную ротацию персонала.

31 марта Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения сообщило, что российские войска полностью вышли с территории Чернобыльской АЭС.

Перед уходом оккупанты мародерствовали на ЧАЭС: украли, в частности, чайники, кофеварки и компьютеры. Кроме того, они забрали с собой группу пленных нацгвардейцев.

2 апреля оперативный персонал ЧАЭС поднял над станцией украинский флаг.

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