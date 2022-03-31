Сейчас продолжаются переговоры по обмену этих нацгвардейцев.

Во время выхода из Чернобыльской АЭС оккупанты забрали с собой пленных нацгвардейцев.

Об этом заявил мэр города-спутника ЧАЭС Славутича Юрий Фомичев в видеообращении.

"Сегодня во многих населенных пунктах было замечено, что враг уезжает. Пока мы не знаем достоверно, куда идет это движение, но мы знаем, что с ЧАЭС были забраны нацгвардейцы, которые с первого дня были в плену на атомной станции, которые охраняли ее. Их забрали и вывезли", - отметил он.

По словам Фомичева, это прогнозируемое действие оккупантов.

Он рассказал, что сейчас продолжаются переговоры по обмену.

Как сообщал УНИАН, сегодня стало известно, что оккупанты планируют покинуть Чернобыльскую АЭС и город Славутич. "Подтвердилась информация, что оккупанты, которые захватили Чернобыльскую АЭС и другие объекты в Зоне отчуждения, двумя колоннами отправились в сторону украинской границы с Республикой Беларусь. Намерения покинуть ЧАЭС захватчики сегодня утром озвучивали украинскому персоналу станции", - рассказали в НАЭК "Энергоатом".

Также приводились данные о формировании для движения в сторону Беларуси еще и колонны военных РФ, которые держали в осаде город Славутич.

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