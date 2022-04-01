С Чернобыльской атомной электростанции противник украл более или менее ценные вещи, отметили в Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения.

Перед тем, как покинуть территорию Чернобыльской атомной станции, оккупанты мародерствовали - украли, в частности, чайники, кофеварки и компьютеры.

Враги забрали с собой много вещей, рассказал в эфире информационного марафона глава Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Евгений Крамаренко, пишет ТСН.

По его словам, насколько известно украинской стороне, противники не оставили ничего своего на территории ЧАЭС.

"Начали выносить ценные вещи, паковать в технику, что еще осталась на площадке Чернобыльской АЭС, и частично выезжать... Они разворовали более-менее ценные вещи - компьютеры, какие-то там кофеварки, чайники, несколько контейнеров с имуществом, которое находилось на Чернобыльской АЭС, также они погрузили на свои автомобили и вывезли", - заявил чиновник.

Крамаренко добавил, что сотрудникам атомной станции оккупанты запретили покидать рабочие места. Он добавил, что сотрудники очень осторожно передвигались по территории ЧАЭС и боялись выходить за ее пределы, поскольку боялись взрывных устройств, которые мог оставить враг.

"Мы сейчас не можем убедиться, есть ли оккупанты в самом городе Чернобыле. Там есть гостиница. И оккупанты в машину даже загрузили сервизы, вилки, ложки, тарелки, которые были в гостинице", - сказал чиновник.

Напомним, 24 февраля войска РФ ворвались в Украину, и противник взял под контроль все объекты ЧАЭС, расположенные в зоне отчуждения. Позже появилась информация о вероятном облучении российских военных, которые, в частности, рыли окопы в Рыжем лесу Чернобыльской зоны.

31 марта стало известно, что войска России полностью вышли с территории ЧАЭС.

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