Наша артиллерия также поразила район сосредоточения захватчиков.

Защитники Украины продолжают уничтожать врага, который пришел с войной на наши земли. В Генеральном штабе ВСУ сообщили о ситуации на фронте в вечерней сводке.

"Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 13 ударов по районам сосредоточения врага и 2 - по позициям его ЗРК. Наша артиллерия также поразила район сосредоточения захватчиков", - говорится в сообщении.

Также стало известно о том, что российские оккупанты в течение суток совершили 26 авиационных ударов и 15 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В Генштабе отметили, что угроза нанесения ударов с использованием ракет наземного и воздушного базирования и "дронов-камикадзе" остается по всей Украине.

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Война в Украине: последние новости

Ранее уже стало известно, что потери РФ в Украине пересекли новую "красную линию". На украинской земле ликвидировали, в частности, еще еще 860 противников, и теперь общие потери РФ с 24 февраля составляют 120160 врагов. Морские пехотинцы за сутки, 20 января, уничтожили две русские пушки и 11 захватчиков.

Сегодня в ВСУ сообщили, что оккупанты активизировались на юге, на одном направлении непростая ситуация. Враг пытается улучшить тактическое положение, однако ВСУ дают рашистам отпор.

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