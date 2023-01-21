На украинской земле ликвидировали, в частности, еще один танк противника.

Потери России в Украине по состоянию на субботу, 21 января, пересекли психологическую отметку в 120 тысяч человек.

За сутки в нашей стране были ликвидированы еще 860 противников, и теперь общие потери РФ с 24 февраля составляют 120160 врагов, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины на своей странице в Facebook.

По его данным, также на нашей земле уничтожили еще один вражеский танк, 15 боевых бронированных машин, 6 артиллерийских систем, 1 реактивную систему залпового огня, 5 БПЛА оперативно-тактического уровня, 15 единиц автомобильной техники и автоцистерн и 3 единицы спецтехники.

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Утром 21 января Генштаб ВСУ сообщил, что россияне на Донбассе атаковали защитников нашей страны возле ряда населенных пунктов, в том числе Бахмута. Украинские воины отразили атаки противника.

Кроме того, стало известно, что авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла 4 удара по вражеским позициям зенитно-ракетных комплексов, а также 18 раз ударила по районам сосредоточения захватчиков.

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