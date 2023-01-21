Также стало известно, что происходит на Кинбурнской косе.

Российские оккупанты активизировались на юге Украины. Руководитель Объединенного прессцентра сил обороны Таврического направления Евгений Ерин рассказал, что на одном из направлений действительно наблюдается непростая ситуация.

В эфире 24 канала он отметил, что враг пытается улучшить тактическое положение на Запорожском направлении. Однако ВСУ дают рашистам отпор.

"Да, враг усилил свою активность на данных направлениях. Вместе с тем это, как правило, небольшие группы, которые действуют на отдельных направлениях, с целью получения каких-то тактических преимуществ и для улучшения своего тактического положения. В настоящее время эти попытки противника контролируются и пресекаются, успеха противник не достиг. Вместе с тем ситуация действительно непростая, возможны некоторые обострения в данной ситуации", - отметил Ерин.

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Также он рассказал, что происходит на Кинбурнской косе. По словам Ерина, вопрос ее освобождения целесообразен лишь при полном освобождении левого берега. Однако сейчас ВСУ держат все под огневым контролем. Наши военные проводят мероприятия по контрбатарейной борьбе, уничтожают склады оккупантов. Именно поэтому сейчас стало меньше обстрелов с того направления.

Ситуация на юге

Как уже сообщал УНИАН, ранее полковник СБУ Роман Костенко заявил, что сейчас Запорожское направление является ключевым для Вооруженных Сил Украины. Противник также понимает это и накапливает на этом направлении свои войска.

"Если мы пойдем в наступление и разрежем войска противника в направлении Мелитополь-Бердянск, то фактически Крым станет островом, который поставляется только через Керченский мост, по которому мы сможем бить", — пояснил полковник.

На фоне этого в ВСУ предупредили, что Россия готовится к новым ракетным ударам по Украине. Большинство внимания вражеских дронов сконцентрировано все же на военных объектах.

Бывший командующий армии США в Европе подчеркнул, что Крым можно освободить от оккупантов до конца лета. Однако это произойдет, если украинская армия получит от стран-партнеров необходимое оружие.

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