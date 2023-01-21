Большее внимания вражеских дронов сконцентрировано на военных объектах.

Россия готовится к новым ракетным ударам по территории Украины, активизировав использование разведывательных дронов. Об этом сообщила начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк в эфире информационного телемарафона.

"Вообще (российская сторона - УНИАН) проводит разведку достаточно системно, мы фиксируем и "заземляем" все эти летательные аппараты. Но все же мы наблюдаем определенную активность. В частности, в тот промежуток времени, когда они готовятся. Скажем, мы оцениваем этот момент, что они готовятся к проведению ракетных ударов. Когда враг собирает информацию для того, чтобы знать, куда попадать", - сказала Гуменюк.

Она добавила, что российские захватчики пытаются выискивать объекты критической инфраструктуры.

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"Но большинство внимания дронов сконцентрировано все же на военных объектах. В частности, и средств противовоздушной обороны, которые враг пытается изыскать, чтобы во время одной из волн атак "заглушить", чтобы достичь "результатов", - отметила Гуменюк.

Новые ракетные удары по Украине: что известно

Как сообщал УНИАН, 16 января президент Владимир Зеленский сообщил, что Россия будет готовить новые ракетные удары, поэтому Украина разрабатывает максимально эффективные меры противодействия.

В то же время в СНБО подчеркнули, что для Украины пока единственным вариантом защиты от российских ракет С-300 и С-400 остается уничтожение самих пусковых установок непосредственно на позициях.

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