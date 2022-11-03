Как отметили в компании, вчерашние обстрелы и повреждения двух высоковольтных линий связи временно оккупированной Запорожской АЭС с энергосистемой Украины является очередной попыткой оккупантов переподключить атомную станцию в российскую энергосистему.

Российские оккупанты попытаются подключить Запорожскую атомную электростанцию к временно оккупированным Крыму и Донбассу. Об этом сообщает НАЭК "Энергоатом" в Telegram.

Как отметили в компании, вчерашние обстрелы и повреждения двух высоковольтных линий связи временно оккупированной Запорожской АЭС с энергосистемой Украины является очередной попыткой оккупантов переподключить атомную станцию в российскую энергосистему.

"В ближайшее время они будут пытаться отремонтировать и подключить линии связи ЗАЭС в направлении временно оккупированных Крыма и Донбасса", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, 2 ноября в результате вражеских обстрелов повреждены две последние высоковольтные линии связи Запорожской АЭС с украинской энергосистемой. В 23:04 станция перешла в режим полного обесточивания. Выключились все 20 дизель-генераторов. Сейчас схема питания собственных нужд ЗАЭС оптимизирована, оставлены в работе 9 дизель-генераторов. Энергоблоки 5 и 6 переводятся в холодное состояние. Топлива для работы дизель-генераторов в режиме полного обесточивания ЗАЭС остается на 15 суток.

Справка УНИАН. 4 марта российские оккупанты захватили ЗАЭС и город-спутник Энергодар. С тех пор Россия отказывается создавать демилитаризованную зону вокруг ЗАЭС. Оккупанты периодически обстреливают атомную станцию и территорию возле нее.

В начале сентября миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС, затем присутствие миссии было расширено. По результатам работы в отчете миссия заявила, что существует "немедленная необходимость во временных мерах" во избежание аварии на ЗАЭС.

23 октября страны "Большой семерки" (G7) призвали Россию немедленно вернуть Украине полный контроль над ЗАЭС и вывести из нее свой персонал и войска.

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