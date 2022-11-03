В результате вражеских обстрелов повреждены две последние высоковольтные линии связи Запорожской АЭС с украинской энергосистемой.

Запорожская атомная электростанция полностью обесточена из-за обстрелов российских оккупантов.

Горючего для работы дизель-генераторов остается более чем на две недели, сообщает НАЭК "Энергоатом" в Telegram.

"Из-за раш*стских обстрелов Запорожская АЭС полностью обесточена. Вчера, 2 ноября, в результате вражеских обстрелов повреждены две последние высоковольтные линии связи Запорожской АЭС с украинской энергосистемой. В 23:04 станция перешла в режим полного обесточивания. Включились все 20 дизель-генераторов. Сейчас схема питания собственных нужд ЗАЭС оптимизирована, оставлены в работе 9 дизель-генераторов. Энергоблоки 5 и 6 переводятся в холодное состоянии. Топлива для работы дизель-генераторов в режиме полного обесточивания ЗАЭС остается на 15 суток. Начался обратный отсчет времени", – говорится в сообщении.

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В "Энергоатоме" акцентировали на том, что из-за оккупации станции и вмешательства представителей "Росатома" в ее работу возможности украинской стороны по поддержанию ЗАЭС в режиме безопасности значительно ограничены.

"В очередной раз обращаемся к международному сообществу с призывом безотлагательно принять меры для скорейшей демилитаризации ЗАЭС, вывода с территории станции и города Энергодар всех российских военных, и возвращение Запорожской АЭС под полный контроль Украины ради безопасности всего мира!" – подчеркнули в "Энергоатоме".

Ситуация на Запорожской АЭС – важные новости

Как сообщал УНИАН, 4 марта российские оккупанты захватили ЗАЭС и город-спутник Энергодар. С тех пор Россия отказывается создавать демилитаризованную зону вокруг ЗАЭС. Оккупанты периодически обстреливают атомную станцию и территорию возле нее.

В начале сентября миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС, потом присутствие миссии было расширено. По результатам работы в отчете миссия заявила, что существует "безотлагательная необходимость во временных мерах" во избежание аварии на ЗАЭС.

23 октября страны "Большой семерки" (G7) призвали Россию немедленно вернуть Украине полный контроль над ЗАЭС и вывести из нее свой персонал и войска.

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