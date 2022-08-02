Собранная им информация использовалась оккупантами для нанесения ракетных и артиллерийских ударов по военным и гражданским объектам города.

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала корректировщика, который наводил ракеты российских оккупантов на инфраструктурные объекты Николаева.

Об этом говорится в сообщении на сайте СБУ.

"Контрразведчики СБУ задержали жителя города Николаев, который инициативно собирал и распространял в российских интернет-сообществах информацию о позициях украинских войск и объектах критической инфраструктуры в Николаеве. В дальнейшем собранная им информация использовалась вражескими спецслужбами и войсками для нанесения ракетных и артиллерийских ударов по военным и гражданским объектам города", - рассказали в Службе.

Отмечается, что в результате его действий было разрушено несколько таких сооружений.

Сейчас корректировщику сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении оружия и боевых припасов в Украину, движение, перемещение или размещение Вооруженных сил Украины). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 12 лет.

Война в Украине: актуальные данные

Российские войска сосредоточились на захвате Донбасса.

Враг вел наступления на Бахмутском и Авдеевском направлениях. ВСУ отбили штурмы в районах Яколовки, Вершины, Кодемы и Травневого. В районе Бахмута и Зайцевого боевые действия продолжаются.

Также отражено наступление россиян в районе Авдеевки. Бои идут возле Песков.

По словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, оккупанты до сих пор не могут захватить два непокоренных поселка в области. Гуманитарный кризис на оккупированных территориях усугубляется.

Между тем, по мнению полковника СБУ Романа Костенко, РФ накапливает силы для наступления на юге и захват Одесщины и Николаева.

Аналитики Института изучения войны отметили, что враг обнажает Славянское направление, сосредоточиваясь на южном оборонительном рубеже. Это, вероятно, позволит ВСУ начать контрнаступление на Изюмском направлении.

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